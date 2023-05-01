CHP'li Yavaş'tan Alaşehir ve Salihli'de miting

Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçelerinde vatandaşlara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "14 Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz. Ama televizyonlara baktığımızda seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz? belli değil. SİHA'lar, İHA'lar çıkmış seçim için konuşuluyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitingin açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 1 Mayıs 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı ve seçimde herkesin sandığa giderek, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesini istedi. Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, "50 milyon TL personel maaşını bile ödeyemez diyorlardı. 5 katrilyon borçlarını ödedim. 'Küçücük ilçeden geldi yönetemez' dedikleri Mansur Yavaş, Dünya Belediyeleri Belediye Başkanı ödülünü aldım. Artık 2023 14 Mayıs seçimlerine gireceğiz. Sürekli hakarete uğramaktan bıktık. Gençlere akıl vermeyin. Gençliğe güvenmiyorlar hala. O gençler hepimizden iyi yetişti. Onlara akıl vermek yerine onlardan akıl almanın zamanı geldi. Onlar bütün dünyayı tanıyor artık. 14 Mayıs'tan sonra genel başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" dedi.

"Seçime mi, savaşa mı gidiyoruz? belli değil"

Yavaş Alaşehir mitinginden sonra Salihli ilçesine hareket etti. İlçe meydanından vatandaşlara seslenen Yavaş; "14 Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz. Ama televizyonlara baktığımızda seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz? belli değil. SİHA'lar, İHA'lar çıkmış seçim için konuşuluyor. Ama konuşulacak başka bir şeyler var. 21 yıldır iktidarı yöneten ve son yıllarda da yönetemez hale gelen bir iktidar, gençlerin işsizliği, artık hayal kuramaz olması, ev sahibi kiracı kavgaları, kuyruklar, yolsuzluklar almış başını gidiyor. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Bunu biz 2019 seçimlerinde de yaşadık" ifadelerine yer verdi. - MANİSA