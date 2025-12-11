Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılının bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Barış sürecine muhakkak surette, 2026 yılı bütçesinde kaynak ayrılması gerekir. Yoksa bu sürecin demokrasi arayışlarını yadsıyarak, plansız, programsız, bir kaynak ayırmadan, bütçede karşılığı olmadan yapılması halinde başarısız olma riski de her zaman vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dünyanın 4. sanayi devrimini gerçekleştirdiğini belirtti. Başarılı bir sanayi devrimi için sanayi üretiminin artması gerektiğini söyleyen Özlale, Türkiye'de sanayi üretiminin yerinde saydığını, istihdamın azaldığını ileri sürdü.

Dünyada gelişmiş ülkelerin, tekstil ve hazır giyim sektörlerinden çekilmediğini anlatan Özlale, şöyle konuştu:

"3 seneden beri bizim tekstilcimiz, hazır giyimcimiz, dericimiz, makinecimiz, kimyacımız, bunlar bir yapısal dönüşüm talep ediyor ve üç seneden beri herhangi bir şekilde kendi haklı taleplerine bir cevap olmuyor. 300 bin kişiyi kaybetmişiz hazır giyimde, bizim tekstilde bir dönüşüm programımız var mı, yok. İtalya'nın en zengin 5 kişisinden 2'si hazır giyimde, İspanya'nın en zengin, dünyanın en zenginlerinden birisi hazır giyimde. Bizim tasarıma, katma değere önem vermemiz gerekirken, tekstilden, hazır giyimden çıkacak olan çalışanlarımızı başka sektörlere yöneltmemiz gerekirken biz bunların hiçbir tanesini yapmıyoruz."

Bütçeden bölgesel kalkınmaya az pay ayrıldığını ileri süren Özlale, "Bakanlar buraya geliyorlar, 'bizler daha eşitlikçi, sosyoekonomik koşulları iyileştiren bir bütçe sunuyoruz' diyorlar, ondan sonra biz bütçe rakamlarının içine baktığımızda tam tersini görüyoruz. Bölgesel kalkınmaya daha az pay, Ar-Ge ve yeniliğe daha az pay, yaşam boyu öğrenmeye daha az pay ayırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinin AK Parti iktidarıyla başlamadığını ifade eden Özlale, "Savunma sanayisine ayrılan paylar nereye gidiyor bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz. Küçük ve orta ölçekli yerli savunma sanayi şirketlerini desteklemeniz lazım." dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Anıtkabir'de düzenlenen törenlerde bazı sloganlar atıldığını ve Milli Savunma Bakanlığının bu konuda gerekli tedbirleri almadığını ileri sürdü.

Bayraktutan, akeri yargı organlarının kaldırılmasına da tepki gösterdi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanlığının iyi yönetilmesinin hayati öneme haiz olduğunu belirtti. 15 Temmuz sonrası yapılan değişikliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasallaşması adına çok tehlikeli adımlar atıldığını ileri süren Ceylan, "Orduyu siyasete alet etmeyin, bunun bedelini aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi hepimize ödeteceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, askeri sağlık kuruluşlarının yeniden açılması gerektiğini ifade etti.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye ekonomisinin büyümesinin imalat sanayisinin büyümesinden geçtiğini anlattı. Son büyüme rakamlarının alarm verdiğini kaydeden Ateş, "İmalat sanayi gayrisafi yurt içi hasılada 2024 yılı sonunda yüzde 16,8 gerilemişti, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 14,8 kadar geriledi. Bu oran gösteriyor ki Türkiye ekonomisi sağlıklı ve kalıcı büyümüyor, bu büyüme değil balonlaşmadır. Bu şekilde dünyayla rekabet etme şansımız, ihracata dayalı büyümemiz imkansızdır." ifadelerini kullandı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacaklara bütçeden hiç pay ayrılmadığını söyledi.

"Sürecin barış inşası, geçiş dönemi adaleti, güvenlik reformları ve kalkınma bağlamında yürümesi şarttır." diyen Alp, şunları kaydetti:

"Fakat başarılı olabilmesi için temel bir şart vardır, yerel kalkınma, sağlık, adalet toplum hayatına adapte olabilmek için gerekli imkanları yaratmak gerekir. Dünyada bu modelin başarısız örnekleri vardır. Başarısız denemelerin akıbetine uğramamak için, bütçe vesilesiyle uyarıyorum. Sürece ve bütçeye daha ciddi yaklaşmak gerekir. Barış sürecine muhakkak surette, 2026 yılı bütçesinde kaynak ayrılması gerekir. Yoksa bu sürecin demokrasi arayışlarını yadsıyarak, plansız, programsız bir kaynak ayırmadan, bütçede karşılığı olmadan yapılması halinde başarısız olma riski de her zaman vardır."