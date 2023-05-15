CHP'li vekilden ikinci tur açıklaması: 'Seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyoruz'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinin yurt dışı oylarının sayımına gelen CHP Milletvekili Levent Gök, "Seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerindeki yurt için oylarının sayımının yüzde 99.38'i bulmasının ardından gözler yurt dışından getirilen oylara çevrildi. Yurt dışı oylarının sayıldığı ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ne gelen Gök, yurt dışı oy sayımının büyük bölümünün tamamlandığını belirterek açılmayan sandıklardan gelecek sonuç ve yurt içindeki oy sonucunu göze alarak seçimin ikinci tura kalacağını ifade etti.

Sandığa giren ama işlenmeyen yüzde 2'lik bir dilimin olduğuna dikkati çeken Gök, "Sandığa giren ama işlenmeyen yüzde 2'lik bir dilim var. Bu dilimin adaylara yansımasını ve yurt içindeki sayılan oylarında sandık sonuçlarına eklendiğinde seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyoruz. Bu konuda hakimlerin sonuçları açıklaması beklenir" diye konuştu.

Gök, ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığını belirterek, "Herkesin sorumluluk bilincinde ikinci tura hazırlanması gerekiyor ve esas seçim şimdi başlıyor. Esas olan hakimlerin açıklamalarını beklemek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA