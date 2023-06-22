CHP'li vekil gençlerin pasaport harcından muaf tutulmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 25 yaş altı gençlerin pasaport harcından muaf tutulmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Demir, "Mevcut ekonomik koşullarda gençlerin yurt dışı seyahatleri büyük bir maddi yük oluşturmaktadır. Her geçen gün TL karşısında değer kazanan yabancı para birimleri, yurtdışına çıkmak isteyen her vatandaşımız için kabus olmuştur. Gençlere, yurtiçi ve yurtdışını gezme tavsiyesinde bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşılan o ki ulaşım ücretlerinden haberi yok" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 25 yaş altı gençlerin pasaport harcından muaf tutulmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Demir, "Mevcut ekonomik koşullarda gençlerin yurt dışı seyahatleri büyük bir maddi yük oluşturmaktadır. Her geçen gün TL karşısında değer kazanan yabancı para birimleri, yurtdışına çıkmak isteyen her vatandaşımız için kabus olmuştur. Gençlere, yurtiçi ve yurtdışını gezme tavsiyesinde bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşılan o ki ulaşım ücretlerinden haberi yok" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, öğrenim görüp görmediğine bakılmaksızın 25 yaşını doldurmamış hiçbir gençten pasaport defter bedeli ve pasaport harcı alınmamasına ilişkin kanun teklifi hazırladı. Demir, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Defter bedeli ve yurtdışı çıkış harcı da eklendiğinde önümüze oldukça masraflı bir tablo çıkıyor. Gençlerimizin, iş ve eğitim olanaklarını geliştirmek için yurt dışına çıkmak amacıyla pasaport alırken ödedikleri yüksek miktarlardaki harçların son bulmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sürekli gündeme getirdiği konudur. Teklifimizle, eğitimine devam eden ve etmeyen genç ayrımını da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

"ÇOĞU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İÇİN BAYRAMLARDA BİLE OKUDUĞU ŞEHİRDEN MEMLEKETLERİNE GİTMEK ÇOK ZOR HALE GELDİ"

Mevcut ekonomik koşullarda gençlerin yurtdışı seyahatleri büyük bir maddi yük oluşturmaktadır. Her geçen gün TL karşısında değer kazanan yabancı para birimleri, yurtdışına çıkmak isteyen her vatandaşımız için kabus olmuştur. Gençlere, yurtiçi ve yurtdışını gezme tavsiyesinde bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşılan o ki ulaşım ücretlerinden haberi yok. Çoğu üniversite öğrencisi için bayramlarda bile okuduğu şehirden memleketlerine gitmek çok zor hale geldi. Bu söylemde samimilerse kanun teklifimize destek vermekle başlayabilirler."