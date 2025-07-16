CHP'li Vekil Çan: Karadeniz, Sancaklı Mahallesi'ni Yutuyor

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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme ilçesinde inşa edilen dalgakıranların deniz akıntısını değiştirdiğini ve bölgede ekolojik yıkım yaşandığını vurguladı. Ayrıca, LGS'deki başarı oranları ve enerji maden düzenlemelerini eleştirdi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Terme ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde denize inşa edilen dalgakıranların akıntı yönünü değiştirdiğini ve Karadeniz'in bu mahalleyi yuttuğunu söyledi.

Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li bazı belediyelere yönelik operasyonları ve görevlendirmeleri eleştirdi.

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) çok sayıda birinci çıktığı iddialarına değinen Çan, "719 kişi sınavdan tulum çıkarmış. Yani sıfır hata yapmış. 719 kişiden 39'u aynı okulun öğrencisi çıkmış." ifadelerini kullandı.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugün görüşüleceğini aktaran Çan, "Bu teklif zeytine, köylüye, doğaya düşman." değerlendirmesinde bulundu.

Terme ilçesinin Sancaklı Mahallesi'nde ekolojik yıkım yaşandığını ileri süren Çan, şöyle konuştu:

"Bunun sebebi bilimsel basiretsizlik ve öngörüsüzlüktür. Denize inşa edilen dalgakıranlar akıntı yönünü değiştirmiş, Karadeniz bu mahallemizi günden güne adeta yutuyor. Doğanın dengesini kimyasını bozdular. Mahallenin içindeki ormanlık alan yok oldu, vatandaşın bahçelerini deniz yuttu. Deniz şimdi de mahallenin yolunu, evleri yutmak üzere. Bu kıyı erozyonu artık doğal değil."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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