CHP'li Uzun, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı yaptı

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın bin an önce görevine başlamasını sağlaması çağrısı yaptı. Uzun, "Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Meclisimize dönmesini ve yemin ederek görevine başlamasının sağlanmasını sizden; bir hukukçu, bir avukat olmanın bana verdiği hassasiyet yanında, hukukun üstünlüğüne, Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma dair büyük Türk milleti önünde yaptığım yeminin bir gereği olarak talep ediyor ve sizi bu konuda gerekli işlemleri yaparak üyenizi Meclis'e getirmenizi, yemin ederek görevine başlamasının sağlanmasını bekliyorum" dedi.

"CAN ATALAY, TUTUKLULUK HALİ SONLANDIRILIP SERBEST BIRAKILMADIĞI İÇİN GÖREVİNE BAŞLAYAMAMIŞTIR"

"Bildiğiniz üzere 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılmış ve halkımız vekillerini seçmiş, seçilen vekiller de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde yemin ederek görevlerine başlamış bulunmaktadır. Ancak millet tarafından seçildiği, Milletvekili seçilmesinde bir engelin olmadığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edildiği, kendisine seçim kurulunca mazbatası verildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ismi okunarak yemine çağırıldığı, Meclis binasında odası da tahsis edildiği halde ne yazık ki Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay, tutukluluk hali sonlandırılıp serbest bırakılmadığı için Meclis'e gelememiş ve yemin ederek görevine başlayamamış bulunmaktadır.

"ATALAY, HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE CEZAEVİNDE TUTULMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Anayasamıza göre, tutuklu bulunan bir kişinin milletvekili seçilmesi halinde derhal serbest bırakılması, yeminini yaparak Meclis çalışmalarına katılmasının sağlanması bir zorunluluk olduğu halde bu yapılmamış ve Can Atalay hakkında kesinleşmiş bir mahkümiyet hükmü bulunmamasına rağmen salıverilmemiş ve hukuka aykırı şekilde cezaevinde tutulmaya devam etmektedir. Bizler daha geçen hafta, hukukun üstünlüğüne ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımıza dair büyük Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş insanlarız. Bizim bu hukuksuzluğa sessiz kalmamız asla düşünülemez. Aynı yemini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da yaptı ve hukukun üstünlüğüne, Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağına dair Büyük Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine ant içti.

"SİZDEN ÜYENİZİ MECLİSE GETİRMENİZİ, YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLAMASININ SAĞLAMANIZI BEKLİYORUM"

Şimdi sizler aracılığı ile kamuoyu önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan; büyük Türk milleti önünde namusunuz ve şerefiniz üzerine ettiğiniz yemine sadık kalarak; haksız ve hukuka aykırı olarak halen cezaevinde tutulmakta bulunan ve başkanı olduğunuz Meclis'in bir üyesi olan ve Hatay halkının vekil kıldığı 28'inci dönem Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Meclis'imize dönmesini ve yemin ederek görevine başlamasının sağlanmasını sizden; bir hukukçu, bir avukat olmanın bana verdiği hassasiyet yanında, hukukun üstünlüğüne, Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma dair büyük Türk milleti önünde yaptığım yeminin bir gereği olarak talep ediyor ve sizi bu konuda gerekli işlemleri yaparak üyenizi Meclis'e getirmenizi, yemin ederek görevine başlamasının sağlanmasını bekliyorum."