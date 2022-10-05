CHP'li üye, sağlık sorunları nedeniyle belediye meclisinden istifa etti Politika Haberleri UŞAK (İHA) – Uşak Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Nuri Demirel, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. UŞAK (İHA) – Uşak Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Nuri Demirel, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Uşak Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Nuri Demirel, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Demirel'in yerine geçtiğimiz yerel seçimlerde 4. sıra meclis üyesi adayı olan Uşak Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Eren Ceylan'ın görev yapacağı belirtildi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Politika Haberler

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