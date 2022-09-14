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CHP'li Ünsal: "Türk Hava Kurumunu itibarsızlaştırmaya, mallarını da haraç mezat satmaya çalışıyorlar"

Politika Haberleri

CHP'li Ünsal: 'Türk Hava Kurumunu itibarsızlaştırmaya, mallarını da haraç mezat satmaya çalışıyorlar'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Türk Hava Kurumunun itibarsızlaştırılmaya, mallarının da haraç mezat satılmaya çalışıldığını" öne sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Türk Hava Kurumunun itibarsızlaştırılmaya, mallarının da haraç mezat satılmaya çalışıldığını" öne sürdü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Hava Kurumuna yönelik bazı iddiaları gündeme getirdi.

Türk Hava Kurumunun mallarının, borçlarına karşılık çok ucuza ve değerinin altında satıldığını savunan Ünsal, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağını bildirdi.

Ünsal, "THK'yı itibarsızlaştırmaya, mallarını da haraç mezat satmaya çalışıyorlar. THK'nın en değerli kurumu olan Laleli Oteli ve Etimesgut Havalimanı her an peşkeş çekilebilir ama ömürleri yetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların THK'ya yardımda bulunduğunu belirten Ünsal, "Yurt dışından THK'ya gelen yardımlar, devletin mülki amirlerine bildirilmemiş. THK'ya Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan dürüst, namuslu gurbetçilerimiz para gönderiyor, o gönderdikleri paralar devlete ibraz edilmiyor. Yani ne oluyor? İç ediyorlar, yiyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ankara Politika Haberler

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