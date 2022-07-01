CHP'li Ünsal: 'Tekrar maske, mesafe, aşı mutlaka olmalı'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, "Tekrar maske, mesafe, aşı ve test mutlaka olmalı." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekti.

Yoğun bakım sayısının yaklaşık 50 gündür değişmediğini ifade eden Ünsal, "Bu konuda yetkilileri uyardık. Uyarılar yoğunlaşınca 600 olan yoğun bakım sayısı bir günde 1400'e çıktı. Türkiye'de veriler gizleniyor. Testler yok." diye konuştu.

Kovid-19 olan hastalara testin bir hafta sonra yapıldığını, bu sürede test olmadığı için Kovid-19'lu kişinin mikrobu yakınlarına bulaştırdığını ileri süren Ünsal, "Kovid geçirenlerin hatırlatma dozlarında ve aşılarında eksiklikler oldu. Bunların tamamlanmasını da istiyoruz. Tekrar maske, mesafe, aşı ve test mutlaka olmalı." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de katıldı.