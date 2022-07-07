CHP'li Ünsal: 'Şiddete ve ölümlere alışmayacağız'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, doktor Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Şiddete ve ölümlere alışmayacağız." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, uğradıkları saldırılarda hayatını kaybeden doktorları hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına gitmek isteyen doktorlar için "Giderlerse gitsinler" dediğini ifade eden Ünsal, "Ayrıca giden doktorlara 'benim vergilerimle okudunuz' diye nara atan cahillere de buradan bir kez daha sesleniyorum: Aklınızı başınıza alın. Yenidoğanın ilk nefesini ve çığlığını, ölenin de son nefesini ensesinde hisseden bir meslektir doktorluk. Sonra gün gelir, hasta yakını gelir yumruğu vurur burnunuzu kırar, bıçağı sokar kalbinizi durdurur." diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdiğini kaydeden Ünsal, "RTÜK'ü kınıyorum. Yayın yasağı ile ülkede gerçekleri saklayamazsınız. Doktor Ekrem Karakaya'yı, bu berbat siyasi iktidarın yarattığı iklimin kanını akıttığı bir doktor olarak hiç unutmayacağız. Şiddete ve ölümlere alışmayacağız." ifadelerini kullandı.