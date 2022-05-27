CHP'li Ünsal: "Seçimde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Ünsal: "Seçimde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız"

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
 - Güncelleme:
CHP'li Ünsal: 'Seçimde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

Ünsal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle iktidarın paniklediğini öne sürdü.

AK Parti'nin seçimleri kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacağını ancak bunun fayda sağlamayacağını savunan Ünsal, "Seçimlerde, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sandıklara sahip çıkacağız. Bir dümen çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Sonra ülke derin bir nefes alacak. Ekonomik sorunların bitmesiyle ülkeye güven ve yabancı yatırımcılar gelecek. AKP gönderilecek ve ülke rahatlayacak ama rehavet yok, çok dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

CHP'li Ünsal, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bazı açıklamalarını eleştirirken, "Ekonominin çıkıkçısı, üfürükçüsü. 'Gözüme bakın, kulağıma bakın.' Her tarafına baktık ama dolar 16,5 lira oldu. Nebati'nin tek başarısı var, 'damat Berat paşadan' bile daha kötü bir bakan oldu. 1 lira, hurdacıda 1,5 lira ediyor. Nebati'nin bakanlığında 1 liranın metal değeri, kendi değerini aştı." ifadelerini kullandı.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title