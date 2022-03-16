CHP'li Ünsal: "Seçim Kanunu teklifiyle küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önü kesilecek" - Haberler

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CHP'li Ünsal: "Seçim Kanunu teklifiyle küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önü kesilecek"

AA - Aynur Ekiz - Politika
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CHP'li Ünsal:

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifiyle küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önünün kesileceğini ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifiyle küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önünün kesileceğini ileri sürdü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifle amacın, "en az oyla en fazla milletvekilini nasıl çıkarırım" olduğunu savunan Ünsal, "Yüzde 7 baraj ile MHP'yi kurtarmaya çalışacaklar. Ama yüzde 7 baraj, önümüzdeki süreçte MHP'yi de kurtaramayacak. Bu maddedeki bir diğer amaç; Millet İttifakı'ndaki küçük partileri yutmak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının seçim yasağından istisna olacağını kaydeden Ünsal, bu kanun teklifiyle küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önünün kesileceğini iddia etti.

Elazığ'dan örnek veren Ünsal, "Elazığ'da Cumhur İttifakı'nın aldığı oy yüzde 68,1. Millet İttifakı'nın oyu 20,2. Elazığ'da 5 milletvekili var. Cumhur İttifakı 4, Millet İttifakı 1 milletvekili çıkarmış. Burada yapılmak istenen ittifakın içindeki partilerin oyuna bakılıyor. İYİ Parti yüzde 11 ile milletvekili çıkardı diyelim; MHP yüzde 13,5 oy aldığı için İYİ Parti'nin çıkardığı milletvekili dolaylı olarak MHP'ye geçecek. Bir entrika bu." ifadesini kullandı.

AA / Aynur Ekiz - Politika

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