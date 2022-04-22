CHP'li Ünsal: 'Sayın Kılıçdaroğlu elektrik borçlarını ödeyemeyenlerin sesi oldu'

ANKARA (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik borçlarını ödeyemeyenlerin sesi olduğunu belirtti.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, faturalarını bir süredir ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesileceğini herkesin bildiğini söyledi.

Ülkede yaklaşık 3,5 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğunu anlatan Ünsal, elektriğe son bir yılda yüzde 400 zam yapıldığını kaydetti. Ünsal, "Sayın Kılıçdaroğlu elektrik borçlarını ödeyemeyenlerin sesi oldu. Vatandaşın perişanlığı iktidarın umurunda değil." diye konuştu.

İktidarın, emeklilerin bayram ikramiyelerini de önemsemediğini ancak mevduat hesaplarına yönelik garantili finans sistemine milyarlarca lira para aktardığını iddia eden Ünsal, "Asgari ücret 2 ayda eridi. Asgari ücrete zam yapmayı düşünmüyor. 'Beşli, onlu, on beşli çete'lere para aktarıyor. Netice olarak saray artık savruluyor, ülkeyi karanlığa gömüyor." ifadelerini kullandı.