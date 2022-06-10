CHP'li Ünsal: "Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla gideceğim" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Ünsal: "Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla gideceğim"

AA - Adem Balta - Politika
 - Güncelleme:
CHP'li Ünsal: 'Meclis'e toplu taşıma araçlarıyla gideceğim'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret ederek pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarına toplu taşıma araçlarıyla gideceğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret ederek pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarına toplu taşıma araçlarıyla gideceğini söyledi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kur korumalı mevduatla vatandaşın 6 ayda 600 milyar lira zarar ettiğini savunan Ünsal, "Para sahiplerinin cebi şişti, halkımız ise fakirleşti. Merkez Bankası faizleri yüzde 14 civarında. Enflasyonun düşeceğini söylediler ama dünyada enflasyon şampiyonu olduk. Vatandaşlarımız sürünüyor. Erdoğan bu sonuçları Gezi olaylarına yıktı. Gezi olduğunda enflasyon yüzde 7'ydi. Enflasyon, tek adam rejimine geçtikten sonra yükseldi." diye konuştu.

Konuşma sırasında akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkati çekmek için içinde mazot bulunan pet şişeyi gazetecilere gösteren Ünsal, "Pazartesinden itibaren Meclis çalışmalarına toplu taşıma araçlarıyla geleceğim. Vatandaşların da özel araçlarını kullanmamalarını istiyorum." dedi.

Ünsal, toplum refleksini canlandırmak için bu uygulamayı yapacağını ve bu eylemin iklim krizine karşı da olumlu etkisi olacağını söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Adem Balta - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title