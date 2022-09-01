CHP'li Ünsal: 'İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk şey yargıyı değiştirmek'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "İktidara geldiğimiz birinci hafta yapacağımız ilk şey yargıyı değiştirmek." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonominin kötü durumda olduğunu, ülkede yolsuzluğun ve yoksulluğun arttığını savundu.

İktidarın, pasaportların Türkiye'de basılmasını müjde olarak vermesini eleştiren Ünsal, "Şu ülkenin düştüğü hale bakın. Pasaportu basamayan bir Türkiye var. AKP hükümeti, 21 yıldır baştasın. Pasaportu basamayıp 21 yıl bekleyen ve bugün de bize müjde diye 'artık biz Türkiye'de pasaportu basabiliyoruz' diyenler, biraz utanın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 bin kamu perakende mağazası" kuracağını açıkladığını söyleyen Ünsal, mağazalarda satılan ürünlerin hepsinin ithal olacağını, yerli ürünlerin satılmayacağını iddia etti.

Dış ticaret açığının yüzde 147 arttığını kaydeden Ünsal, Türk lirasının değersizleştiğini, bu nedenle de komşu ülkelerden insanların Türkiye'ye alışverişe geldiğini söyledi.

Hakim ve savcıların "AK Parti'den adaylık beklediğini" ileri süren Ünsal, "İktidara geldiğimiz birinci hafta yapacağımız ilk şey yargıyı değiştirmek. HSK ve 131 tane olan başsavcılıklara hemen liyakatli insanları getireceğiz. Memlekette, İtalya'da olduğu gibi 'temiz eller operasyonu' yapacağız." ifadesini kullandı.