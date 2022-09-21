CHP'li Ünsal: 'Hükümetin amacı Türk Hava Kurumunu batırmak'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti hükümetinin amacının "Türk Hava Kurumunu (THK) batırmak olduğunu" ileri sürdü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Hava Kurumuna yönelik iddiaları gündeme getirdi.

Türk Hava Kurumunun en büyük taşınmazları arasında Tayyare Otel ve Etimesgut Havalimanı'nın bulunduğunu belirten Ünsal, Tayyare Otel'i kiralayan şirketin, otelin 105 milyon dolarlık peşin sermaye getirisini ipotek ettirerek 80 milyon dolar kredi temin ettiğini ve bu parayla iki tane otel aldığını iddia etti.

Tayyare Otel'in bünyesindeki bir başka otelin de kiralandığını ve buradan elde edilen gelirle hem Tayyare Otel'in kirasının ödendiğini hem de kredi borcunun ödendiğini öne süren Ünsal, hükümetin amacının "Türk Hava Kurumunu batırmak" olduğunu savundu.

Ünsal, "Önümüzdeki günlerde Tayyip Erdoğan, Tayyare Otel'i borcunu ödeyemiyor, çalışanların maaşlarını ödeyemiyor diye bahane ederek, Varlık Fonu'na almaya çalışacak. Varlık Fonu'na aldığı bu oteli de Katarlılara satacak, buradan uyarıyorum. Etimesgut Havaalanı'nı da Bayraktar'lara satmayı planlıyorlar. Bunların hepsinin peşindeyiz." diye konuştu.