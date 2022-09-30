CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderlerinin "yılda 113 milyon lirayı bulduğunu" ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderlerinin "yılda 113 milyon lirayı bulduğunu" ileri sürdü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ulucanlar Göz Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağının söylendiğini anlattı.

Bu hastanelerin poliklinik düzeyine düşürüleceğini ileri süren Ünsal, Etlik Şehir Hastanesine taşınan malzemelerin de bu hastanelere kamyonlarla geri getirildiğini iddia etti.

Hekimlerin kadrosunun hangi hastanede olduğunun belli olmadığını savunan Ünsal, bu hastanelerden bazılarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde doktorların "Biz hangi hastanenin doktoruyuz, bilmiyoruz" dediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderlerinin 113 milyon lira olduğunu iddia eden Ünsal, bu miktarın yüksek olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu.