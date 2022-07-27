CHP'li Ünsal: 'AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, hükümetin sorunlara çözüm bulamadığını öne sürerek, "AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta 60 milletvekiliyle Balıkesir'de ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yaptığını anımsatarak, burada vatandaşın perişanlığını gördüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu ne söylese Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını öne süren Ünsal, "Umut artık Kılıçdaroğlu'nda. Vatandaşlar artık AKP ve MHP'nin gitmesini istiyor. AKP ve MHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey kalmadı." diye konuştu.

Servet Ünsal, BOTAŞ'ın Rusya'dan doğal gaz alabilmek için Alman bankalarından 1,5 milyar avro borç aldığını, kur korumalı mevduatın vatandaşın sırtında ciddi bir yük olduğunu, ülkenin faiz borcunun ana para borcunu geçtiğini belirtti.

Hükümetin 2021 yılının şubat ayında 97 milyar, bu yılın şubat ayında 298 milyar lira vergi topladığını dile getiren Ünsal, "Toplanan para nerede, belli değil. Bir gram yatırım var mı? Yok. Köprü borç, şehir hastaneleri borç, tüneller borç, havaalanları borç. 'Cebimizden para çıkmıyor' deniyor ama cebimizden çıkan paranın haddi hesabı yok. Bunu tespit eden Sayıştaycıların 19'u geçen ay görevden alındı." değerlendirmesini yaptı.

Üniversite sınavı sonuçlarına da değinen Ünsal, başarı oranının düşmesine rağmen yerleştirme oranının arttığını ifade etti. Ünsal, "Erdoğan, gençlerin tümünü üniversiteye sokacağım diye, 4-5 yılını çalarak TÜİK'in işsizlik verilerini saklıyor ya da erteliyor. Sıfır puanla bile bir üniversiteye giriyorsunuz. Onlar üniversite mezunu işsiz olacak. AKP sorunlara çözüm bulamıyor." dedi.

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