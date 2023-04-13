CHP'li Ünsal: 'AK Parti'nin vaatleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleridir'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden bazılarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi olduğunu iddia etti.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Ak Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden bazılarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi olduğunu iddia etti.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ak Parti'nin seçim beyannamesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 yıldır iktidarda değilmiş gibi seçim beyannamesi açıkladığını savunan Ünsal, "'Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız.' diyor, 'Gençler liyakata göre işe girecek.' diyor. Recep Tayyip Erdoğan sonunda gençleri hatırladı." ifadelerini kullandı.

Ünsal, seçim beyannamesinde yer alan yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanması, ücretsiz internet hizmeti, aile destek sistemi uygulamalarına ilişkin de "Bu vaatler Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemini biz yıllardır söylüyoruz. Bu CHP'nin bir projesidir. Bu vaatleri hepimiz hatırlıyoruz." dedi.

Servet Ünsal, 14 Mayıs'ta tüm vatandaşların sandığa gitmesi çağrısında bulundu.