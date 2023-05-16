CHP'li Tuncay Özkan: 'Ekrem Bey, Mansur Bey ve Canan Hanım zaten seçim kampanyasının içinde'

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten seçim kampanyasının içinde. Canan Hanım bizim İstanbul il başkanımız, elbette ki kampanyanın içinde" dedi.

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, partisinin genel merkez binasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Özkan, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın seçimin ikinci turunda seçim kampanyasının başına geçeceği iddialarına ilişkin, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten seçim kampanyasının içinde. Canan Hanım bizim İstanbul il başkanımız, elbette ki kampanyanın içinde. Ekrem Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız, elbette ki kampanyamızın ayrılmaz bir parçası. Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, kampanyamızın ayrılmaz bir parçası. Burada herhangi bir sorun yok. CHP bir bütünlük halinde süreci yönetiyor. Burada herhangi bir yönetim krizi ya da başka herhangi bir problem yok. Bu da bir tartışma yok. Burada bir çatışma yok. Çıkar çatışmamız yok. Amacımız kırk beşi, elli artı bire nasıl getireceğiz? Bu amaç çerçevesinde çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Hala çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma bekleyenler, bir çatışma bekleyenler, bir kavga bekleyenler avuçlarını yalar" değerlendirmesinde bulundu.

"Anladığım kadarıyla kendisi istifa etmiş"

Ayrıca Özkan, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevinden alındığı iddialarını ise 'istifa etmiş' diye düzelterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Onursal Adıgüzel, çok başarılı çalışmalar yapmış değerli bir kardeşim. Anladığım kadarıyla kendisi istifa etmiş. İstifa metnini açıkladı. Bunlar bireysel takdir. Benim onun bireysel takdirine söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Kendisine başarılar diliyorum. Çokta güzel başarılı çalışmalar yaptı."

"Yeni kampanyanın nasıl yürütüleceği konusunda çalışmalar devam ediyor"

Kampanya ekibiyle yolların ayrıldığına dair iddialara da cevap veren Özkan, "Yeni kampanyanın nasıl yürütüleceği konusunda çalışmalar devam ediyor. Mevcut ekip veya başka bir ekip. Zaten bütün bunlar birbirinden ayrı şeyler. İlk kampanya dönemi ayrı. Çok başarılı bir kampanya dönemi oldu. Şimdi ikinci kampanya dönemi onlarla veya onlarsız yolumuza bakacağız" dedi.

"Bundan sonra güvenlik kaygısı taşıyan seçmenlerimizle buluşacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yıl içerisinde bütün kampanya sürecinde Türkiye'yi iki ya da üç kez gezdiğini dile getiren Özkan, "Bundan sonra güvenlik kaygısı taşıyan seçmenlerimizle buluşacağız ve onlara söylenen yalanları boşa çıkartmak ve hakikati paylaşmak için kapı kapı gezeceğiz. Son 10 günde CHP'ye dair yapılan şeyler dünyada hiçbir siyasi partiye karşı yapılmamıştır. İftira, karalama ve yalan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkasındaki ekrana PKK terör örgütünün elebaşlarını koyup seçim kampanyamıza kattı. Bundan büyük iftira, yalan ve rezillik yoktur. Biz bütün bu algıyı değiştireceğiz. Bugünün sorunu şudur; AK Parti TBMM'de 'Türk'üm, Türk milleti' diye yemin etmeyecek milletvekillerini soktu. Hizbullah terör örgütünün milletvekilleri içimizde. Ben terörle mücadele ediyorum diyenler buna ne yanıt verecekler" diye konuştu.

"Biz, kazanacak bir yerde duruyoruz ve kazanacağız"

Bir gazetecinin ilk turda neden seçilemediklerini sorması üzerine Özkan, birinci turda kendilerinin değil Cumhur İttifakı'nın seçilemediğini ifade ederek, "Biz, kazanacak bir yerde duruyoruz ve kazanacağız. Bizim seçmenimiz koşa koşa sandıktaki görevine de gidecek. Çünkü onlarla biz, aynı yüreği, bilinci ve ruhu taşıyoruz. Mustafa Kemal'in askerleri yenilmez diyoruz. Biz mutlaka ve mutlaka kazanacağız çünkü biz haklıyız, kimseye iftira etmedik ve kimseye yalan söylemedik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023