CHP'li Torun: Kaftancıoğlu, İstanbul il başkanımız olarak devam edecek - Haberler

İSTANBUL (DHA) - CUMHURİYET Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, Mersin'de bir araya geldi. Toplantıya katılan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul il başkanımız olarak görevine devam edecektir" dedi.

CHP'nin geleneksel hale getirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 9'uncusu Mersin'de gerçekleştiriliyor. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Seçer, "Umut ediyorum; Mersin'in sıcak güneşi buradan tüm Türkiye'ye büyük bir umut olarak yansıyacaktır" dedi.