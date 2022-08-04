CHP'li Topal, 2022-KPSS ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Topal, 2022-KPSS ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi

CHP'li Topal, 2022-KPSS ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

 - Güncelleme:

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 2022- Kpss Lisans sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, "Zamanında FETÖ vardı. Peki bugün kim var, hangi terör örgütü? Sayın Cumhurbaşkanı, ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı, sorun çözüldü mü? Bunun siyasi sorumlusu kim? Siz, o koltukta niye hala duruyorsunuz? Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın o koltukta ne işi var?" diye konuştu.

Bundan sonra yapılacak sınavların da şaibeli olacağını öne süren Topal, "2010, 2009 yılında gördük. Bu ve bütün kurumların FETÖ gibi cemaatlere nasıl peşkeş çekildiğini de biliyoruz, artık bunlardan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

Serkan Topal, vatandaşların güvenini yeniden kazanabilmek için bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini dile getirdi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin de aktif olmasını ve denetim görevi yapmasını isteyen Topal, "Ayrıca bütün eğitim bileşenlerinden, ilgili kurum ve kuruluşlardan bir komisyon kurulmalı, kurayla belirlenecek soru bankası oluşturulmalıdır." dedi.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Araştırma KPSS Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title