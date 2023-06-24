CHP'li Timisi Ersever, İçişleri Bakanı'na trafik önlemlerini sordu

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya trafik önlemlerini sordu. Timisi Ersever, Yerlikaya'ya "Trafik kazalarını önlemek için ceza sistemi dışında ne tür caydırıcı önlemler alınacaktır? Bayram öncesi otobüs firmaları ve şehirlerarası yollarda ek olarak hangi önlemler alınacaktır" sorularını yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya trafik önlemlerini sordu. Timisi Ersever, Yerlikaya'ya "Trafik kazalarını önlemek için ceza sistemi dışında ne tür caydırıcı önlemler alınacaktır? Bayram öncesi otobüs firmaları ve şehirlerarası yollarda ek olarak hangi önlemler alınacaktır" sorularını yöneltti.

Aliye Timisi Ersever, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Timisi Ersever, önergesinde, "Son 10 yılda 2012-2022 yıllarını kapsayan dönemde ülkemizde 1 milyon 931 bin 105 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda 60 bin 821 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu neredeyse küçük bir ilimizin nüfusuna yakındır. Bu kazanlarda 3 milyon 116 bin 465 kişi yaralanmıştır. Yaralanmalar nedeniyle engelli kalanlara ilişkin bir veri tutulmadığı görülmektedir" dedi.

Timisi Ersever, sadece 2023 yılının ilk 5 ayında meydana gelen kazaların verilerine yer verirken, "Ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayısı 82 bin 145 olurken bu kazalarda bin 56 vatandaşımız hayatını kaybederken, 123 bin 521 vatandaşımız ise yaralanmıştır" dedi.

"TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN CEZA SİSTEMİ DIŞINDA NE TÜR CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINACAKTIR?"

Yurt genelinde 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi trafiğine dikkat çeken Timisi Ersever, "Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda tatil süresi uzun olması yolcu trafiğini de artıracaktır. Trafik kazalarının önlenmesi, her bayram sonrası kazalar nedeniyle yaşanan acıların tekrar etmemesi için ek önlemler alınması gerektiği ortadadır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ersever Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Son 10 yılda yaşanan trafik kazaları, bu kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin veriler incelendiğinde, kaza, ölüm ve yalanlanma sayılarında artış olduğu görülmektedir. Trafik kazaları ve sonucunda ortaya çıkan acı tabloyu değiştirme için hangi etkili ve kalıcı önlemler alınacaktır? Trafik kazalarını önlemek için ceza sistemi dışında ne tür caydırıcı önlemler alınacaktır? Son 10 yılda meydana gelen kazalarda 3 milyon 116 bin 465 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu kazanalar nedeniyle engelli kalanların durumuna ilişkin neden veri tutulmamaktadır? Bu konuda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

"EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ SAYISI VE EL KONULMA NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI NEDİR?"

2012-2022 döneminde toplam 14 milyon trafik kazası meydana gelmiştir. Yıllar itibariyle bu kazaların neden olduğu maddi kayıp miktarı nedir? Uzun bayram tatili nedeniyle trafikte yaşanacak yoğunluk da dikkate alınarak özellikle otobüs firmaları ve şehirlerarası yollarda ek olarak hangi önlemler alınacaktır? 2015-2023 döneminde yıllar itibariyle ehliyetine el konulan sürücü sayısı ve el konulma nedenlerine göre dağılımı nedir?

"YOL KUSURLARI NEDENİYLE İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN VATANDAŞA ÖDENEN TAZMİNAT VAR MIDIR?"

Trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında yol kusurları da sayılmaktadır. 2015 -2023 döneminde yıllar itibariyle yol kusurları nedeniyle ilgili kurumlar tarafından vatandaşa ödenen tazminat var mıdır? Sayı ve tutarı nedir? 9.3.2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ceza puanı silinerek ehliyeti teslim edilen sürücü sayısı nedir? Bu sürücülerden kaçı ehliyeti verildikten sonra benzeri bir suç nedeniyle ceza puanı almış ya da ehliyetine el konulmuştur?"