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CHP'li Tezcan: Pazar günü yarım kalan işi tamamlayacağız

CHP'li Tezcan: Pazar günü yarım kalan işi tamamlayacağız

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "İnşallah pazar günü sandığa gideceğiz ve yarım kalan işi tamamlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "İnşallah pazar günü sandığa gideceğiz ve yarım kalan işi tamamlayacağız" dedi.

CHP'li Bülent Tezcan, Kırıkkale'de partisinin seçim bürosunu ziyaret etti. Cumhuriyet Caddesi'nde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Tezcan, "1'inci turun kaybedeni belli. 21 yıldır memleketi yöneten Recep Tayyip Erdoğan kaybetti. Artık millet, 'ben sorumluyu buldum' dedi. İşimiz bitmedi; inşallah pazar günü sandığa gideceğiz ve yarım kalan işi tamamlayacağız. Biz seçim öncesi milletin derdini anlattık, milletin derdiyle dertlendik, nasıl fabrikalar açacağımızı söyledik. Türkiye'nin her bölgesinde tarlaları nasıl bereketli hale getireceğimizi, çiftçinin, esnafın nasıl kazanacağını, üreticinin nasıl kazanacağını, tarıma nasıl destek vereceğimizi anlattık. Bunları yapmak üzere yazdık, çizdik, taahhüt ettik" diye konuştu.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Tezcan Kırıkkale Politika Haberler

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