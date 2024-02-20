Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Yüksel Taşkın: Barış akademisyenlerinin hukuki süreci Danıştay'a gidecek

Güncelleme:

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Barış akademisyenlerinin hukuki olarak yaşadıkları düğümleri çözecek süreç, Danıştay 5. Dairesine gidecek.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Barış akademisyenlerinin hukuki olarak yaşadıkları düğümleri çözecek süreç, Danıştay 5. Dairesine gidecek. Bu Daire de son dönemde ciddi olarak baskı altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden 400'e yakınının meslekten ve kamu görevinden ihraç edildiğini belirtti.

Söz konusu akademisyenlerin yargılama sürecinin 7 yıldır devam ettiğini söyleyen Taşkın, "Futbolda hakem taraf tutarsa neler olacağını biliyoruz." dedi.

Karara itiraz eden akademisyenlerin bir kısmı için göreve iade kararı verilirken, bir kısmının ret kararı ile karşılaştığını anlatan Taşkın, yargıdan olumlu karar alan bazı akademisyenlerin, üniversite rektörlükleri tarafından açılan davalar nedeniyle göreve iadelerinin gerçekleşmediğini de belirtti.

CHP'li Taşkın, bazı akademisyenler hakkındaki mahkeme kararlarının Danıştay 5. Dairesine gönderildiğini bildirerek, "Barış akademisyenlerinin hukuki olarak yaşadıkları düğümleri çözecek süreç, Danıştay 5. Dairesine gidecek. Bu Daire de son dönemde ciddi olarak baskı altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Yargı erkinin, bağımsız ve tarafsız karar alması gerektiğini dile getiren Taşkın, akademisyenler hakkındaki davaların sadece onları değil ülkenin demokratik geleceğini de ilgilendirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

Yüksel Taşkın Milletvekili Danıştay İzmir Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Turabi yoğun bakımda mı, sağlık durumu, hastalığı ne? Survivor kim kazandı? 20 Şubat Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat Salı 2024? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Ziraat, Garanti, Akbank...) Yasak Krallık filmi oyuncuları kim, konusune? Yasak Krallık filmi nerede, ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor? Andreas Brehme kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ve ne zaman öldü? Andreas Brehme'nin hayatı Tarihte bugün ne oldu? 21 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Şubat'ta yaşananlar! Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezandan önce kılınan namaz kabul olur mu? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 20 Şubat ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 58. bölüm izle! 2024'te ek MTV olacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddia hakkında açıklama yaptı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title