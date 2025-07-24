CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer: İşçiyi Düşük Ücret Sarmalına Hapsetmek İstiyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Örgütsüz toplu sözleşme, düşük ücretli istihdam, baskılanmış ücret artışı hedefleniyor. İktidar, işçiyi düşük ücret sarmalına hapsetmek istiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşçıer, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olmasına ilişkin, "Ülkemizin başı sağ olsun. Sözün gerçekten tükendiği bir yerdeyiz. Her yangın mevsiminde aynı acıyı yaşıyoruz. Aynı eksiklikler, aynı hazırlıksızlıklar, aynı ihmaller ve sonunda yine aynı talihsiz acılar. Orman işçileri, en ön safta büyük bir fedakarlıkla yangınlara müdahale ediyor ancak uzun süredir eksik personelle, sınırlı ekipmanla ve sefalet koşullarında bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Gönüllüler de aynı cesaret ve kararlılıkla alevlerin üzerine koşuyor. Onların cesaretiyle övünenler, hayatta kalmaları için gereken önlemleri almakta aynı hassasiyeti göstermiyor. Bu nedenle meselenin özü ne yalnızca uçak eksikliğidir ne de personel sayısıdır. Asıl sorun, tek adam rejiminin doğaya, emeğe ve insana yaklaşımındaki eksikliktir. İktidarın bu sakat ve çarpık anlayışı değişmeden, alınacak hiçbir teknik tedbir, kurulacak hiçbir komisyon, yapılacak hiçbir araştırma ve soruşturma yeterli olmayacaktır" dedi.

'SEFALETLE SONUÇLANACAK STRATEJİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Taşçıer, 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin de "Örgütsüz toplu sözleşme, düşük ücretli istihdam, baskılanmış ücret artışı hedefleniyor. İktidar, işçiyi düşük ücret sarmalına hapsetmek istiyor, bütçe açığının faturasını kamu emekçisine kesmek istiyor. Bu plana göre işçi azla yetinecek, yoksulluk normalleşecek, sendikal haklar törpülenecek. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 4 milyon memuru ve yaklaşık 3 milyon memur emeklisini, 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Hükümetin kamu işçisine yaptığı düşük zam teklifi, memurlara verilecek teklifin de çıtasını aşağı çekecek. Dolayısıyla iktidar cephesi için 'kazan-kazan' süreciyle, emek cephesi içinse sefaletle sonuçlanacak zincirleme bir strateji ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Haber: ANKARA,