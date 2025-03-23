CHP'li Tanrıkulu'dan İmamoğlu açıklaması: Saat 2 gibi savcılar kararlarını vermeye başlayacak

Terör ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemleri de sona erdi.

Soruşturma kapsamında toplam 91 kişinin ifadesine başvurulurken, İmamoğlu'nun ne zaman hakim karşısına çıkacağı merak konusu oldu. Çağlayan'da gelişmeleri takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV'ye yaptığı açıklamada saat 2 gibi savcıların karar vermeye başlayacağını düşündüğünü söyledi.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: "Çağlayan'da Başsavcı vekilinin koordinasyonunda birçok savcı görevlendirildiği için ifadeler hızla tamamlandı.

Avukatlara verilen bilgiye göre; saat 02.00 gibi ifadeleri alan savcılar bir araya gelip değerlendirme yapıp Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek, kimler adli kontrolle serbest bırakılacak karar verip taleplerini yazacaklar. Çok sayıda Sulh Ceza Hakiminin görevlendirildiği bilgisi de var; sabaha karşı buradaki durum ortaya çıkacaktır.

91 kişi adliyede olduğu için çok sayıda savcı görevlendirilmiş durumda. Hızlı bitmesi de arzulanıyor, Türkiye bu kararı bekliyor ve gerilimin daha fazla büyümemesi açısından böyle bir yol izlenmiş olabilir."