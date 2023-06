CHP'li Tanrıkulu, Can Atalay'ın tutukluluğunu eleştirdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın Anayasa'ya aykırı bir biçimde cezaevinde tutulduğunu öne sürdü. Tanrıkulu ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Diyarbakır'dan 140 bin öğrencinin katılacağını ancak yeterli bina olmadığı için binlerce öğrencinin kendi ili dışında sınava gireceğini belirtti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın "Anayasa'ya aykırı bir biçimde cezaevinde tutulduğunu" öne sürdü.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Diyarbakır'dan 140 bin öğrencinin katılacağını söyledi.

Tercihi Diyarbakır olmasına rağmen binlerce öğrencinin kendi ili dışında sınava gireceğini ifade eden Tanrıkulu, "Kendi ortamı dışında, tercih etmediği bir ilde sınava girmek öğrenciler bakımından büyük travmadır. Doğru bir planlama yapılamamış. ÖSYM Başkanlığı Diyarbakır'da müracaat sayısının geçen yıla oranla çok fazla arttığını, yeterli bina olmadığını ifade etti. Diyarbakır'da sınavın yapılabileceği çok sayıda bina var." dedi.

Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluk haline ilişkin de " Can Atalay, Anayasa'ya aykırı bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Siyasi rehine gibi bir şey. Anayasa Mahkemesi kararları bu konuda çok açık. Yargıtay'ın hiç gecikmeksizin Can Atalay hukuksal durumunu değerlendirip tahliye kararı vermesi lazım ve dosyasını da yargılandığı mahkemeye iade etmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Tanrıkulu, "mevcut Anayasa'yı uygulamayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan siyasi anlayışla anayasa yapılamayacağını" belirterek, "Bu siyasal iktidar önce bu Anayasa'yı uygulasın." diye konuştu.