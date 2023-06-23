CHP'li Tanal, TBMM'de özel oda tahsis iddialarını sordu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bazı milletvekillerine özel oda tahsis edildiği iddialarıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bazı milletvekillerine özel oda tahsis edildiği iddialarıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Tanal, Kurtulmuş'a, "2018'de 600 milletvekili için TBMM'de yeterli oda var iken 2023'te 600 milletvekiline oda yetmemesinin sebebi nedir? Bazı milletvekillerine TBMM yerleşkesinde özel oda tahsis edildiği iddiası doğru mudur" diye sordu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bazı milletvekillerine özel oda tahsis edildiği iddialarını sordu. Tanal, soru önergesinde; milletvekillerine makam odası yetmediği gerekçesiyle bazı birimlerin boşaltılarak yeni oda yapıldığı iddialarına da yanıt istedi.

Tanal önergesinde Kurtulmuş'a şu soruları yöneltti:

"TBMM'de 28. dönem için milletvekillerine makam odası yetmediği gerekçesiyle Halkla İlişkiler Binası zemin katında Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'na ait mevcut odaların yıktırılıp, yerine milletvekillerine yeni makam odası yapılacağı iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise yıkım, yapım, tadilat ve onarım için ihaleye çıkılmış mıdır? Milletvekillerine yeni makam odası yapım işi ihalesi hangi firmaya verilmiştir? Bu firmaya ilgili iş için ne kadar para ödenecektir?

"2018'DE 600 MİLLETVEKİLİ İÇİN TBMM'DE YETERLİ ODA VAR İKEN 2023'TE 600 MİLLETVEKİLİNE ODA YETMEMESİNİN SEBEBİ NEDİR"

Söz konusu önerge tarihi itibariyle makam odası bulunmayan milletvekili sayısı kaçtır? 2018 yılında TBMM'nin 27. döneminde milletvekili seçilenlerin tamamı Meclis'te yer bulmuşken, 2023 yılında TBMM'nin 28. döneminde, milletvekili sayısı 27. dönemle aynı sayıda (600) olmasına rağmen, milletvekillerinin makam odası konusunda sıkıntı yaşaması, açıkta kalması nasıl izah edilebilir? 2018'de 600 milletvekili için TBMM'de yeterli oda var iken 2023'te 600 milletvekiline oda yetmemesinin sebebi nedir?

"BAZI MİLLETVEKİLLERİNE TBMM YERLEŞKESİNDE ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİĞİ İDDİASI DOĞRU MUDUR"

Bazı milletvekillerine TBMM yerleşkesinde özel oda tahsis edildiği iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise bu durum eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bazı milletvekillerine ayrıcalık tanınması, kayırmacılık anlamına gelmiyor mu?"