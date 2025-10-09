CHP'li Tanal: Tarım Kredi Üzerinden Kamu Zarara Uğratıldı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi üzerinden kamunun zarara uğratıldığını ve görev ihlalleri yapıldığını iddia etti.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi üzerinden kamunun zarara uğratıldığını, görev ihlalleri yapıldığını ve 3 yıllık çay stoku varken 2028'de hasadı yapılacak çayın şimdiden alındığını ileri sürdü.

Suriye'den de zeytin, zeytin yağı, canlı hayvan ve sarımsak alımlarının kamu zararı oluşacak şekilde belli firmalar üzerinden yapıldığını iddia eden Tanal, bu uygulamaların sosyal devlet ilkesinin inkarı olduğunu söyledi.

Sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma açılmasını isteyen Tanal, söz konusu iddiaların araştırılması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP'li Tanal, "Bu, sadece bir ticaret skandalı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu kurumları eliyle nasıl zarara uğratıldığının belgesidir." dedi.