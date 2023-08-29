CHP'li Tahsin Becan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını eleştirdi

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısını, "Açıklamanın içeriği, belirli konularda istekli bir yaklaşım sergilese de soru işaretlerini giderecek yeterli ayrıntıları sunmuyor. Temenni ile ekonomi idare edilmez" diye değerlendirdi. Becan, Yılmaz'a, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek önemli, ama nasıl? Fiyat istikrarı kadar işsizlik ve gelir eşitsizliği de önemli. İşsizliğe dair plan nerede? Gelir adaletsizliği nasıl son bulacak? Orta Vadeli Program (2024-2026) çalışmalarından bahsedilmiş ama bu makroekonomik tahminler neler" diye sordu.

Tahsin Becan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplanan EKK toplantısını, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

"DETAYLAR EKSİK, SOMUT EYLEM PLANI YOK"

CHP Ekonomi Masası üyesi de olan Becan toplantı sonrası yapılan açıklamayı, "genel ve belirsiz" olarak değerlendirdi. Becan, "Hemen her toplantı sonrasında İktidar kanadından 'etkin ve kararlı adımlar atılacak' açıklaması geliyor. Bu adımlar neler olacak bilmiyoruz? Detaylar eksik, somut eylem planı yok, belirsiz vaatler var. Ekonomide yangın büyüyor" dedi.

"TEMENNİ İLE EKONOMİ İDARE EDİLMEZ"

Toplantısı sonrası yapılan, "Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir" açıklamaya atıf yapan Becan, "Açıklamanın içeriği, belirli konularda istekli bir yaklaşım sergilese de soru işaretlerini giderecek yeterli ayrıntıları sunmuyor. Temenni ile ekonomi idare edilmez" dedi.

"YARAYA MERHEM OLMUYOR"

Ekonomik sorunun çözümü için atılacak adımların şeffaf ve somut açıklanması gerektiğini ifade eden CHP'li Becan, "Vatandaşı perişan eden kriz karşısında ekonomiye yönelik yapısal reformlar, istihdam artışı, işsizlikle mücadele, yatırım teşvikleri gibi konularda net hedefler ve planlar sunulmadan yapılan bu tarz açıklamalar genel bir taahhütten öteye gitmiyor, yaraya merhem olmuyor" eleştirisini yaptı.

"KAMUOYUNA GÜVEN AŞILAMAK AÇISINDAN KRİTİKTİR"

Becan, "Toplantı sonuçları ve alınan kararlar, halkın ve iş dünyasının beklentilerine cevap vermelidir. Ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde, somut ve ölçülebilir adımların açıklanması, kamuoyuna güven aşılamak açısından kritiktir" dedi ve Cevdet Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"İŞSİZLİĞE DAİR PLAN NEREDE?"

"Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek önemli, ama nasıl? Fiyat istikrarı kadar işsizlik ve gelir eşitsizliği de önemli. İşsizliğe dair plan nerede? Gelir adaletsizliği nasıl son bulacak? Orta Vadeli Program (2024-2026) çalışmalarından bahsedilmiş ama bu makroekonomik tahminler neler? Hedefler ve öngörüler hakkında daha fazla şeffaflık gerekiyor. 'Kamu maliyesinden finansal mimariye geçiş' gibi süslü ifadeler dikkat çekici ancak bu yapısal reformlar neyi amaçlıyor ve halkın ekonomisine nasıl ve hangi vadede yansıyacak? Yatırım ve istihdam öncelikli deniyor, ancak bu alanlarda nasıl teşvikler sağlanacak ve hangi sektörler desteklenecek? Ülkenin rekabet gücü artacak ve ekonomi dönüşecek deniyor, peki bu değişim vatandaşların günlük yaşamına nasıl yansıyacak?"