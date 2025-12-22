CHP'li Sibel Suiçmez, "11. Yargı Paketi"ni eleştirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "11. Yargı Paketi"ni eleştirerek, "Böyle bir kalitesiz yasa yapma tekniği olmaz. O nedenle çağrımız mağdurların, mağdur ailelerinin güçlü seslerine Cumhur İttifakı'nın dikkat etmesi, kulak vermesi ve görüşülecek olan 27'nci maddede bu hususların kapsam dışı bırakılmasıdır." dedi.

Suiçmez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Teklifin 27'nci maddesiyle Kovid-19 salgını döneminde çıkarılan geçici infaz düzenlemesinin kapsamının genişletileceğini anımsatan Suiçmez, bu düzenlemeden faydalanacak kişilerin de mağdur olanların da düzenlemeden memnun olmayacağını savundu.

Suiçmez, kezzap gibi yaralayıcı maddeler kullanarak yakınlarını yaralayanlarla, çoklu yaralama ve ölüme neden olan kişilerin kapsam dışında tutulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamusal güvenlik, mağdurun yaşam hakkı, kamu güvenliği ve insan onurunun korunması başlıkları altında bu hususun değerlendirilmesi suretiyle TCK 86/3 ve 87'nci maddeleri de 27'nci madde dışında tutulmalıdır. Böyle yasa yapma tekniği olmaz. Böyle bir kalitesiz yasa yapma tekniği olmaz. O nedenle çağrımız mağdurların, mağdur ailelerinin güçlü seslerine Cumhur İttifakı'nın dikkat etmesi, kulak vermesi ve görüşülecek olan 27'nci maddede bu hususların kapsam dışı bırakılmasıdır."