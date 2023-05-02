CHP'li Seyit Torun'a işsiz vatandaştan İŞKUR şikayeti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu'da sorunlarını dinlediği işsiz bir vatandaş, '10 kere İŞKUR'a yazıldım. Adam, 'sen bu partiye kayıtlı mısın?' diyor. Ben 'değilim' diyorum. 'Tamam sana güle güle' diyor' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu'da sorunlarını dinlediği işsiz bir vatandaş, "10 kere İŞKUR'a yazıldım. Adam, 'sen bu partiye kayıtlı mısın?' diyor. Ben 'değilim' diyorum. 'Tamam sana güle güle' diyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da seçim çalışmaları kapsamında; esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İş aradığını söyleyen bir vatandaş, Torun'a "Bizi düşünen yok" dedi.

Torun ise "Bu devletin topladığı para sadece belli kesime gitmesin. Alt gelir gruplarına gitsin. Herkes hakkını alsın diye uğraşıyoruz" karşılığın vardı.

Vatandaş, "10 kere İŞKUR'a yazıldım. Adam, 'sen bu partiye kayıtlı mısın?' diyor. Ben 'değilim' diyorum. 'Tamam sana güle güle' diyor" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Ben kopya çekmeyecek hiçbir öğrenci tanımam. 20 seneden beri KPSS'yi kendileri sızdırdılar, mülakatla kendi yandaşlarını atamak için. Şimdi de 'mülakatı kaldıracağız' diyorlar. Soruları her defasında sızdırıp KPSS'yi gözden düşüren kimdi? Kendileri" diye konuştu.