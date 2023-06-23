CHP'li Sarıgül: TDP, CHP ile bütünleşti

CHP'li Sarıgül: TDP, CHP ile bütünleşmiştir

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz (TDP), Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir" dedi.

TDP genel merkezinde basın açıklaması yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşmesi kararını aldıklarını söyledi. Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye Değişim Partisi, 'Önce ülkem' diyenlerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi, çıkar hareketi değil, bir inanç hareketidir. Biz hiçbir makam ve mevki peşinde bugüne kadar koşmadık. Hep yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yaptık. Hep sorunun parçası değil, çözümün parçası olduk. Bugünkü kararla da bunları bir kez daha teyit ettik. Benim arkadaşlarım kolay olanı değil, zor olanı seçti" dedi.

Konuşması sırasında duygulanan Sarıgül, TDP'liler olarak, bu kararla, tarihin doğru tarafında yer aldıklarını belirterek, "Aldığımız bu kararla Türkiye Değişim Partimiz tarihe karışmamıştır, CHP tarihiyle bütünleşmiştir. Şimdi hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na, karşılıksız, koşulsuz destek verme zamanı. Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na inanın ki her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Toplumsal mutabakatı temsil eden parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin ortak aklı ve birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Devleti rayına oturtacak olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu. Sarıgül, CHP'de değişim tartışmalarıyla ilgili soru üzerine, "CHP'de gerekli değişim zaten MYK'da yapılmıştır, kurultay süreci başlamıştır. Kurultayda aday olmak isteyen olabilir. CHP'nin ve Türkiye'nin her zamankinden çok Sayın Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var" dedi.

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