CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşmesi kararını aldıklarını açıkladı. Sarıgül, CHP'nin demokratik parlamenter sisteme geçmek için mücadele ettiğini ve TDP olarak bu mücadeleye omuz vereceklerini belirtti. Sarıgül ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onurlu duruş gösteren bir lider olduğunu vurguladı.

CHP'li Sarıgül: TDP, CHP ile bütünleşmiştir

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz (TDP), Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir" dedi.

TDP genel merkezinde basın açıklaması yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşmesi kararını aldıklarını söyledi. Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimizle bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye Değişim Partisi, 'Önce ülkem' diyenlerin partisidir. Türkiye Değişim Partisi, çıkar hareketi değil, bir inanç hareketidir. Biz hiçbir makam ve mevki peşinde bugüne kadar koşmadık. Hep yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yaptık. Hep sorunun parçası değil, çözümün parçası olduk. Bugünkü kararla da bunları bir kez daha teyit ettik. Benim arkadaşlarım kolay olanı değil, zor olanı seçti" dedi.

Sarıgül, CHP'de değişim tartışmalarıyla ilgili soru üzerine, "CHP'de gerekli değişim zaten MYK'da yapılmıştır, kurultay süreci başlamıştır. Kurultayda aday olmak isteyen olabilir. CHP'nin ve Türkiye'nin her zamankinden çok Sayın Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Sarıgül, TDP'nin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurmasının ardından, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül, basın açıklaması yaptı. Sarıgül, "Gün ayrışma günü değil gün birleşme günü. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün TDP'li arkadaşlar adına tebrik ediyorum. Bu günden sonra TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacak. TDP'li binlerce arkadaşımın CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını saygılarını ve birleşme tutanaklarını saygı ile iletiyorum" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "Sayın Sarıgül ve arkadaşları, TDP olarak CHP'ye katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçim döneminde çok sık kullandığımız bir sloganımız vardı; 'birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle, birleşe birleşe kazanacağız. Biz ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzurla yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısı ile bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Sarıgül'ün konuşması

- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Elif ER- Canbek ÖZTÜRK/ANKARA,