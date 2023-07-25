CHP'li Sarıgül'e TBMM'de saldırı iddiası

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün saldırıda bulunduğu iddia edildi. Sarıgül, fiziki bir saldırı olmadığını söyledi.

Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, TBMM'de CHP Grup Toplantısı çıkışında CHP'li Mustafa Sarıgül'e saldırıda bulunduğu iddia edildi. Tüysüz, olayın ardından Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının "Alacak verecek meselesi mi?" ve "Size borcu mu vardı?" sorularına "Aynen öyle. Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

Sarıgül, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, fiziki bir saldırı olmadığını, sözlü saldırıda bulunan kişinin eski bir milletvekili olduğunu daha sonra öğrendiğini ve kendisini önce tanıyamadığını belirtti. Sarıgül, "Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Söz konusu arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Çok değişmiş, kendisini tanımadım. Randevu alır, odamıza gelir konuşuruz. Ben herkesle görüşüyorum. Onunla da görüşür, konuşurdum. Milletvekili olduğunu daha sonra öğrendim. Kendisini tanıyorum; ama 15 yıldır görmüyorum. Konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadım, uzaklaştım. İyi ki uzaklaştım" ifadelerini kullandı.