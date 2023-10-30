CHP'li Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına Erzincan'da katıldığını, halkın kutlamalara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Erzincan'daki kutlamaların ardından akşam saatlerinde Anıtkabir'e gittiğini bildiren Sarıgül, milyonların Anıtkabir'e akın ettiğini kaydetti.

Kutlamalara gösterilen yoğun ilginin Cumhuriyet'in her vatandaş tarafından kucaklandığının göstergesi olduğunu vurgulayan Sarıgül, Cumhuriyet'in sahipsiz olmadığını, Cumhuriyet'in sahibinin bütün millet olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in 100. yılında Türk halkının siyasetçilere bazı mesajlar verdiğini aktaran Sarıgül, verilen mesajları siyasilerin alması gerektiğinin altını çizdi. Sarıgül, şunları söyledi:

"Vatandaş 'Cumhuriyet'i parti siyasetinin üstünde tutun', 'Cumhuriyet ortak paydanız olsun', 'Anayasa'nın ilk dört maddesini hedef almayın', 'Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir' dedi. 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir' mesajını kitleler, dün bize verdi. 'Türk devleti ülkesi ve milletiyle birlikte bölünmez bir bütündür' mesajını yurttaşlarımız bize verdi. Tüm yurttaşlarımızın siyasilere verdiği bir mesaj da şuydu: Türkiye'de dilimiz Türkçe'dir. Bayrağımız al bayraktır. Milli marşımız, İstiklal Marşı'dır. Başkentimiz de Ankara'dır. Milyonlarca yurttaşımız 'Anayasa'da bu hükümleri değiştirmeye kalkışmayın, değiştirilmesini teklif dahi etmeyin' dedi."

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri saygıyla anan Sarıgül, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.