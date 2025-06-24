CHP'li Sarıbal: Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum Olaylarının Hesabını Soracağız

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum olaylarının hesabını soracaklarını belirterek, bu şehirleri unutmadıklarını ifade etti. Sarıbal, 12 Eylül 1980 darbesi sırasında yaşanan acılarla ilgili konuştu ve adalet talep etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum olaylarının hesabını soracaklarını belirterek, " Sivas'ı, Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 1980 darbesi sırasındaki olayları hatırlattı.

Çorum olaylarında acılar yaşandığını dile getiren Sarıbal, 1980'de kentteki olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

Sarıbal, Kahramanmaraş ve Sivas olaylarında da benzer acıların yaşandığını belirtti.

Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyan Sarıbal, adalet olmadığında devletten söz edilemeyeceğini ifade etti. Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum olaylarının hesabını soracaklarını dile getiren Sarıbal, "Sivas'ı, Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Orhan Sarıbal, iyiliği büyütmeye devam edeceklerini de kaydetti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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