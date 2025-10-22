CHP'li Sarıbal, Sağlıklı Beslenme Üzerine Eleştirilerde Bulundu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Toplum sağlıksız gıdaya dönük bir harcama yapıyor. Karnını doyuruyor, sağlıklı ve dengeli beslenmiyor, sadece gününü kurtarıyor. Kaliteli, hayvansal ve bitkisel protein, vitamin, mineral açısından yeterli düzeyde beslenmiyor." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halkın sofrasında kırmızı et, balık, tavuk tüketimi azalırken, ekmek, un ve makarna benzeri gıdaların artığını söyledi.

Toplumun sağlıklı gıdaya erişemediğini savunan Sarıbal, "Toplum sağlıksız gıdaya dönük bir harcama yapıyor. Yani karnını doyuruyor, sağlıklı ve dengeli beslenmiyor, sadece gününü kurtarıyor. Kaliteli, hayvansal ve bitkisel protein, vitamin, mineral açısından yeterli düzeyde beslenmiyor." ifadesini kullandı.

CHP'li Sarıbal, ekonomi ve tarım politikalarını eleştirerek, " Türkiye'de ciddi bir şekilde gelir dağılımı bozuldu. En yüksek gelirle en düşük gelir arasındaki uçurum çok ama çok büyüdü. Gıda fiyatları kontrolden çıktı. Aynı zamanda halkın alım gücü sürekli azaldı. 7 milyon çocuk Türkiye'de yoksulluk veya sosyal dışlanma koşullarında yaşam mücadelesi vermektedir. Bu çocukların yüzde 43,6'sı yoksulluk içinde ve her 3 çocuktan biri okula aç gidiyor." sözlerini sarf etti.