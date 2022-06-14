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CHP'li Sarıbal, sağlık çalışanlarına ilişkin teklife veterinerlerin de dahil edilmesini istedi

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
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CHP'li Sarıbal, sağlık çalışanlarına ilişkin teklife veterinerlerin de dahil edilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, veterinerlerin de dahil edilmesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, veterinerlerin de dahil edilmesini istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında "basına zulmü hak gören bir sürecin yaşatıldığını" savundu.

Basın İlan Kurumunun, iktidara yakın kuruluşları desteklediğini öne süren Sarıbal, Kurumun, muhalif basın için "basın infaz kurumuna dönüştüğünü" iddia etti.

CHP'li Sarıbal, veterinerlerin toplum sağlığını koruyan çalışanlar olduğunu belirterek, bu kesimin de Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dahil edilmesini istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise karşı yumruklu saldırısına ilişkin sözlerini eleştiren Sarıbal, "TBMM Başkanı, milletvekillerinin dokunulmazlık hakkını koruyabilmelidir. TBMM Başkanı'nı sağduyuya, asli sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Yaptığınız her ayrımcılık, TBMM'yi itibarsızlaştırmaktır." sözlerini sarf etti.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Orhan Sarıbal Milletvekili Bursa Politika Haberler

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