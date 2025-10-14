CHP'li Sarıbal: Milli Parklar Kanunu Tehlikelerle Dolu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Bu düzenleme, içerisinde tehlikeler olan maddelerle dolu." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'deki patlama nedeniyle yaşamını yitiren 43 madenciyi andı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, yarın TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüleceğini aktaran Sarıbal, 30 maddelik düzenlemenin, Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilerini azalttığını ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne yeni sorumluluklar, görevler ve alanlar verdiğini savundu.

Sarıbal, "Bu düzenleme, içerisinde tehlikeler olan maddelerle dolu. Bu teklif, avcıları yaptıkları suçtan dolayı affetme yasası, adeta milli parklardaki doğal yapıyı talan etme yasası, yeni ceza ve normlarını belirleyerek yeni bir tahsilat yasasıdır. Milli park veya tabiat parkının içindeki otel, SPA, dinlenme tesisi gibi yapılar, termal su kullanımı bahanesiyle inşa edilebilir. Bunlar tümüyle orada inşa edilebilecek bir hale gelecek. Böylece koruma alanlarının en hassas ekosistemleri turizm yatırımlarına açılabilecek." ifadelerini kullandı.