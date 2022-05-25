CHP'li Sarıbal: "Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli" - Haberler

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli, hem halkımıza hem de sanayiciye dağıtılmalı." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker krizinin temel kaynağının Şeker Kanunu olduğunu öne sürdü.

Kanunun çıkmasıyla şeker pancarının ekilmesine kota getirildiğini anlatan Sarıbal, şeker pancarına "sözleşmeli ekilme zorunluluğu" getirildiğini belirtti.

Şeker fabrikalarının özelleştirildiğini de anımsatan Sarıbal, "Bugün yaşanan şeker sorununun altında Şeker Kanunu, kotalı, sözleşmeli ekim ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yatıyor." ifadesini kullandı.

Sarıbal, şeker fabrikalarının satılmaması için çok mücadele ettiklerini, bugün yaşanan şeker krizinin de bu mücadelede ne kadar haklı olduklarını gösterdiğini savundu.

Kamunun elinde olan şeker fabrikalarının Türkiye'deki şeker üretiminin yarısını bile karşılayamadığını ileri süren Sarıbal, kooperatifler ve özel sektörün elinde olan fabrikaların yıllık üretilen şekerin yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.

Sarıbal, dünya borsalarında şekerin tonunun 550 dolar, Türkiye'de ise 1250 dolar olduğunu dile getirerek, "Büyük bir şeker krizi var. Sanayici şeker bulamamakta, iktidar sadece seyretmekte. Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli, hem halkımıza hem de sanayiciye dağıtılmalı." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın, ana bina ve hizmet binaları dışındaki bütün gayrimenkullerin acil satılması için tutum sergilediğini iddia eden Sarıbal, bu konuda soru önergesi hazırladıklarını belirtti.