Haberler

Eski CHP Milletvekili Müslüm Sarı: "Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü"

Eski CHP Milletvekili Müslüm Sarı: 'Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski CHP Milletvekili Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası parti içindeki krizi değerlendirerek, 103 yıllık partide ilk kez böyle bir durum yaşandığını ve herkesin üzgün olduğunu söyledi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Müslüm Sarı, "Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor" dedi.

CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet, Kemal Kılıçdaroğlu ile konutunda görüştü. Görüşmenin ardından eski CHP Milletvekili Müslüm Sarı, konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların büyümemesi için çaba gösterdiklerini belirten Sarı, "Kılıçdaroğlu üzgün. Bu görüntülerin ortaya çıkmasını kimse arzu etmiyor. Bizler de arzu etmiyoruz, hepimiz çok üzüldük. Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf ettik ama maalesef gerçekleştiremedik. O anda genel merkezin içinde bulunan yöneticilerimizle bir diyalog kuramadık. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP milletvekilleri partisine giremedi. Biz içeri girip aklıselim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla genel başkan da bu manzaradan dolayı son derece üzgün. Böyle bir süreçte kendisiyle karşılıklı değerlendirme yaptık. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek. Bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek" dedi.

"Biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz"

Parti Meclisi'nin toplanmasının birinci öncelikleri olduğunu aktaran Sarı, şunları söyledi:

"Parti Meclisi'ni bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Genel başkan da bayramdan sonra yani Parti Meclisi'nden önce genel merkezdeki kendi makamına gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinden takip edecek. Biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz. Neticede genel başkan, Özgür Bey'le de, diğer milletvekili arkadaşlarımızla da temas kuracaktır. Temas kurulmayacak diye bir durum yok. Önümüzdeki bayram da bir fırsat. Bu süreçte kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan bu kez ağlattı
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Özgür Özel'in TBMM'deki odasına 'CHP Genel Başkanı' tabelası asıldı

Özgür Özel inadından vazgeçmiyor! Tabela makam odasına çakıldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bu adamı kimse durduramadı! Yıllarca kırılamayacak rekor artık onun
Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Manchester City - Aston Villa maçında neler oldu neler