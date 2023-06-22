CHP'li Sarı, Ekofest'in yasaklanmasına tepki gösterdi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 21-25 Haziran'da yapılması planlanan Kazdağı Ekoloji Festivali'nin (Ekofest) Edremit ve Bayramiç'te yasaklanmasına tepki gösterdi. Sarı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, 'Edremit ve Bayramiç'te tüm koşullar uygun olmasına rağmen Ekofest neden iptal edildi? Doğanın talanını engellemek, çevrenin korunması bilincini artırmayı hedeflemek gibi çağın kangren olmuş sorunlarına çözüm arayışı için destek arayan etkinliklere yönelik yasaklama uygulamalarından ne zaman vazgeçeceksiniz' diye sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 21-25 Haziran'da yapılması planlanan Kazdağı Ekoloji Festivali'nin (Ekofest) Edremit ve Bayramiç'te yasaklanmasına tepki gösterdi. Sarı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Edremit ve Bayramiç'te tüm koşullar uygun olmasına rağmen Ekofest neden iptal edildi? Doğanın talanını engellemek, çevrenin korunması bilincini artırmayı hedeflemek gibi çağın kangren olmuş sorunlarına çözüm arayışı için destek arayan etkinliklere yönelik yasaklama uygulamalarından ne zaman vazgeçeceksiniz" diye sordu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 21-25 Haziran'da yapılması planlanan Ekofest'in önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasaklanmasına tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren Sarı, şu açıklamayı yaptı:

"AK PARTİ ZİHNİYETİNİN GETİRDİĞİ ORTAÇAĞDAN HORTLAMIŞ BU ZİHNİYET İLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Doğanın talanına, yaşam alanlarının yok edilmesine karşı onurlu bir duruş ortaya koyanların mücadelesi bitmeyecek. Yanlarındaydık, yanlarında olmaya da devam edeceğiz.

AKP'nin olağanüstü hal uygulamalarını andıran konser ve festival yasakları antidemokratik uygulama zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor. Anadolu'nun birçok şehrinde düzenlenen festivaller, ne olduysa bu yıl 'sakıncalı' olmayı sürdürüyor. Vali ve kaymakamlıkların bazıları inisiyatif kullanıp birçok konser ve festivali gerçekleşmesine günler kala iptal ediyor. İşte son örnek de Ekofest. Üst üste yasaklanan bu festivalin engellenmesi gerekçeleri de eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Bu yasaklamalar kabul edilemez. AK Parti zihniyetinin getirdiği ortaçağdan hortlamış bu zihniyet ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

"DOĞA SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇİN DESTEK ARAYAN ETKİNLİKLERİ YASAKLAMA UYGULAMALARINDAN NE ZAMAN VAZGEÇECEKSİNİZ"

Yerlikaya'ya yöneltilen önergedeki sorular ise şöyle:

"Edremit ve Bayramiç'te tüm koşullar uygun olmasına rağmen Ekofest neden iptal edildi? Doğanın talanını engellemek, çevrenin korunması bilincini artırmayı hedeflemek gibi çağın kangren olmuş sorunlarına çözüm arayışı için destek arayan etkinliklere yönelik yasaklama uygulamalarından ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu tür etkinlikleri teşvik etmek adına kamu güvenliğini sağlamak yerine bulunan çözümün vatandaşların kamusal alanı kullanmasını yasaklamak Bakanlığınızın politikası olmaya devam edecek midir? Yasaklanan etkinlikler, neden sadece vatandaşların yaşam tarzına yönelik etkinlikler yani konser, şenlik, festival ve benzerlerine uygulanmaktadır?"