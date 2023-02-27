CHP'li Şahin: 'Bu deprem döneminde çadır satmak vatan hainliğine eşittir'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Kızılayın hayır kurumu olmaktan çıkıp ticari kurum haline geldiğini savunarak, "Bu deprem döneminde çadır satmak vatan hainliğine eşittir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç hafta geçtiğini anımsatarak, deprem bölgesinde temiz içme ve kullanma suyunun bulunmamasının sorun olarak devam ettiğini söyledi.

Seyyar tuvalet ve duş imkanının yeteri kadar olmaması nedeniyle bazı hastalıkların baş gösterdiğini öne süren Şahin, özellikle uyuz vakalarının arttığını bizzat gözlemlediğini ifade etti.

Şahin, deprem bölgesindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarının verdiği aşılama hizmetlerinin aksadığını, çocukların ulusal aşı takvimindeki aşılarının yapılamadığını, bu nedenle kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların artma olasılığının bulunduğunu iddia etti. Şahin, depremden kendi imkanlarıyla kurtulan vatandaşların tetanos aşısı olması gerektiğini de dile getirdi.

Deprem bölgesindeki en önemli sorunlardan birisinin de çadır temini olduğunu kaydeden Şahin, "Kızılayın çadır sattığını gördük. Kızılay hayır kurumu olmaktan çıkmış, bir ticari kurum haline gelmiş. Daha önce de vergi aklamaya alet olan bir kurumdu. Bu yöneticileri artık Allah'a havale ediyoruz. Bu deprem döneminde çadır satmak vatan hainliğine eşittir. Satılan sadece çadır değil; yardımsever vatandaşlarımızın merhamet duygusu satılmıştır. Çadır bekleyen depremzedelerin umutları satılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.