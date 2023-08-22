CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta su sorunu yaşandığını söyledi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kahramanmaraş'ta içmek, sulamak ve banyo yapmak için su yok." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kahramanmaraş'ta içmek, sulamak ve banyo yapmak için su yok." dedi.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmediğini söyledi.

Şehirde su sorunu yaşandığını anlatan Öztunç, "Kahramanmaraş'ta içmek, sulamak ve banyo yapmak için su yok." diye konuştu.

Deprem sonrası orta hasarlı binaların durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadığını, yeterli sağlık hizmeti sunulamadığını da ileri süren Öztunç, "Millet perişan. Medya CHP'yi tartışıyor; zamları, hükümetin yanlışlarını, deprem bölgesini konuşmuyor. Sayın Erdoğan ve iktidarın da zerre kadar umurunda değil." sözlerini sarf etti.

CHP'li Öztunç, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enflasyon konusunda vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını bekledikleri" açıklamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Milletten sabır dileyeceğine, kendine ve çevrendekilere çekidüzen ver." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın CHP'li büyükşehir belediyelerine yönelik eleştirilerinin anımsatılması üzerine de Öztunç, "Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u alamayacakları gibi Bursa, Balıkesir ve Manisa'yı da kaybedecekler." dedi.

Öztunç Bursa, Balıkesir ve Manisa'da son seçimlerde aldıkları oy oranları ile CHP'li belediyelerin başarılı yönetiminin bu kanaate varmalarında etkili olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarına da değinen Öztunç, "Emekliye zammı vermeyen de 'Olacak şey değil.' diyen de kendisi." şeklinde konuştu.