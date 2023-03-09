CHP'li Öztrak: Yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel almayacağız
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel alınmayacağını belirterek, "Biz iş başına gelir gelmez; deprem bölgesindeki insanlarımızı rahatlatmak için, bu adımları hızla atacağız.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel alınmayacağını belirterek, "Biz iş başına gelir gelmez; deprem bölgesindeki insanlarımızı rahatlatmak için, bu adımları hızla atacağız. Depremde ev veya iş yeri yıkılan ya da yıkılacak olan tüm hak sahiplerinin; bankalardan veya Esnaf Kefalet Kooperatifleri'nden aldıkları kredilerin anapara ve faizlerini tümüyle sileceğiz. Yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel almayacağız" dedi.
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ülkeyi parlamenter sisteme taşıyacağını belirterek, "Milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya kararlıyız. Önce Millet İttifakı'nın adayı milletimizin tevecühhüyle Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK Basın Toplantısı'nda konuştu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin üzerinden 1 ay 3 gün geçtiğini hatırlatan Öztrak, AHBAP'a çadır satılmasıyla gündeme gelen Kızılay'ı eleştirdi ve deprem hasar tespit raporunun henüz hazırlanmadığını belirtti. Öztrak, "46 bin 104 yurttaşımızı kaybettik. Bazı yurttaşlarımızın cenazeleri bile enkazdan çıkmadı. Cenazeler yok, çadır yok, konteyner yok. İstifa eden tek bir yönetici yok. Milletin göz bebeği Kızılay'ı 'hayır kurumu' olmaktan çıkarmışlar. Yandaşların kesesini doldurmak için arpalığa çevirmişler. Bunun adı deprem fırsatçılığıdır bunun adı ölü soygunculuğudur. Tam 31 gün geçti ama yaşadığımız deprem felaketinin, ekonomik ve sosyal maliyetlerine ilişkin, devlet tarafından hazırlanması gereken bir hasar tespit raporu hala ortada yok. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden tam 21 gün sonra, 8 Eylül 1999 tarihinde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı; kalem kalem, sektör sektör Marmara Depremi'nin ekonomik ve sosyal maliyetlerini oturup hesaplamış. Bu rapor hazırlandığında ben de, Devlet Planlama Teşkilatı'nda Müsteşar Yardımcısıydım. Planlama Teşkilatı olarak gece gündüz özveriyle çalıştık ve bu raporu çok kısa sürede hazırladık. Şimdi Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hazırlanması gereken bu rapor nerede?" diye konuştu.'YENİ KONUT YAPIMINDA DEPREMZEDELERDEN BEDEL ALMAYACAĞIZ'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta hızla alınması gereken tedbirleri açıkladığını hatırlatan Öztrak, "Biz iş başına gelir gelmez; deprem bölgesindeki insanlarımızı rahatlatmak için, bu adımları hızla atacağız. Depremde ev veya iş yeri yıkılan ya da yıkılacak olan tüm hak sahiplerinin; bankalardan veya Esnaf Kefalet Kooperatifleri'nden aldıkları kredilerin anapara ve faizlerini tümüyle sileceğiz. Yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel almayacağız. Yıkılan konut veya iş yerlerinde, bu projeleri onaylayan, olur veren, tüm sorumlulardan inşa bedelini tahsil edeceğiz. Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında, kamudan ihale alan firmalara, bölgede yürüteceği işlerde kullanacağı personelin asgari yüzde 25'ini, bölge halkından karşılama zorunluluğunu getireceğiz. Biz tüm bu adımları hızla atacağız" ifadelerini kullandı.'ADAYIMIZ HAZIR, KADROLARIMIZ HAZIR'
'Millet İttifakı Deprem Komisyon'unun da aktif bir şekilde çalıştığını ve partilerde hazırlanan raporların bir araya getirildiğini belirten Öztrak, "Kahramanmaraş depremlerinin hasarını tespit etmek, yaralarını sarmak için; kısa, orta, uzun vadeli bir eylem planını ve afetlerle mücadele yeni ve etkili bir yapılanmayı içeren kapsamlı bir çalışmayı hızla bitiriyoruz. Milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya kararlıyız. Önce Millet İttifakı'nın adayı, milletimizin tevecühhüyle Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Planlarımız hazır, programlarımız hazır, adayımız hazır, kadrolarımız hazır. Millet İttifakı'nın iktidarında, 'Cumhuriyet ve Halk, Deva bulacak. Demokrat Türkiye, İyi olacak.' Devlette kibir bitecek, tevazu gelecek. İsraf bitecek tasarruf gelecek. Soframız büyüyecek, zenginleşecek. Herkesin davetli olduğu Halil İbrahim sofrasında kimse aç ve açıkta kalmayacak. Kimse geride bırakılmayacak. Çocuklar yatağa aç girmeyecek. Biz hazırız" dedi.
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