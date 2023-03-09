CHP'li Öztrak: Yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel almayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel alınmayacağını belirterek, "Biz iş başına gelir gelmez; deprem bölgesindeki insanlarımızı rahatlatmak için, bu adımları hızla atacağız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel alınmayacağını belirterek, "Biz iş başına gelir gelmez; deprem bölgesindeki insanlarımızı rahatlatmak için, bu adımları hızla atacağız. Depremde ev veya iş yeri yıkılan ya da yıkılacak olan tüm hak sahiplerinin; bankalardan veya Esnaf Kefalet Kooperatifleri'nden aldıkları kredilerin anapara ve faizlerini tümüyle sileceğiz. Yeni konut veya iş yeri yapımında, depremzedelerden herhangi bir bedel almayacağız" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ülkeyi parlamenter sisteme taşıyacağını belirterek, "Milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya kararlıyız. Önce Millet İttifakı'nın adayı milletimizin tevecühhüyle Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

'Millet İttifakı Deprem Komisyon'unun da aktif bir şekilde çalıştığını ve partilerde hazırlanan raporların bir araya getirildiğini belirten Öztrak, "Kahramanmaraş depremlerinin hasarını tespit etmek, yaralarını sarmak için; kısa, orta, uzun vadeli bir eylem planını ve afetlerle mücadele yeni ve etkili bir yapılanmayı içeren kapsamlı bir çalışmayı hızla bitiriyoruz. Milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya kararlıyız. Önce Millet İttifakı'nın adayı, milletimizin tevecühhüyle Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Planlarımız hazır, programlarımız hazır, adayımız hazır, kadrolarımız hazır. Millet İttifakı'nın iktidarında, 'Cumhuriyet ve Halk, Deva bulacak. Demokrat Türkiye, İyi olacak.' Devlette kibir bitecek, tevazu gelecek. İsraf bitecek tasarruf gelecek. Soframız büyüyecek, zenginleşecek. Herkesin davetli olduğu Halil İbrahim sofrasında kimse aç ve açıkta kalmayacak. Kimse geride bırakılmayacak. Çocuklar yatağa aç girmeyecek. Biz hazırız" dedi.

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023