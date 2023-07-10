CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Öztrak, böyle bir talimat olmadığını belirtirken, CHP'nin her vatandaş gibi gelirinin dinlendiğini ve AK Parti gibi şiddet uygulamadıklarını vurguladı.

CHP'li Öztrak: Tanju Özcan'ın genel merkeze alınmayacağı talimatı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu'dan Ankara'ya değişim yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı iddialarına ilişkin, "Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar" dedi.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağına dönük Kılıçdaroğlu tarafından talimat verildiği iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna ise "Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir kendisinin derdi partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer. Biz paraları gasp edildiği için AK Parti Genel Merkezi'ne yürüyen şehit yakınlarını ve gazileri dövdüren bir parti olmadık, olmayacağız. AK Parti değiliz biz" diye konuştu.