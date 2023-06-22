CHP'li Öztrak: Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tüzüğün ilgili maddeleri gereği kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün il başkanları ile bir araya geldiğini hatırlatarak, "İl başkanlarımız, değişimin kişi bazlı bir değişim demek olmadığını, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içeren değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağını, seçimlerde herkesten çok çalışan Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmeyeceklerini de ifade etmişlerdir. İl başkanlarımız; yerel seçimler öncesi, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçireceğimizin ve kurultayımızı da tamamlayarak Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tarif ettiği cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımızı belirtmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 81 il başkanının imzası bulunan bildirinin 4 il başkanı tarafından hazırlandığı bilgisine sahip olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Burada bir yanlış bilgi edinme var. Bütün toplantılarda olduğunu gibi, sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da 4 kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu komite bir metin hazırlamış; ondan sonra 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp gurubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmıştır. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu, ortak bir mutabakat metni haline getirerek imzalamışlardır. CHP'nin hiçbir il başkanı, mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz" diye konuştu.