CHP'li Öztrak: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şu anda bize ulaşan verilere göre; biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şu anda bize ulaşan verilere göre; biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimlere katılım oranının rekor seviyede olacağını belirterek, "Sonuçları yakından takip ediyoruz. Bu arada Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize, göstermekte oldukları o müthiş çaba ve gayret için buradan teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler. Sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre; biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.